نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة في غزة: تسجيل 3150 إصابة بأمراض وبائية أغلبهم أطفال خلال يوم واحد في القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مراكز الرعاية الأولية سجلت 3150 إصابة بأمراض وبائية جلها بين الأطفال خلال يوم واحد في محافظات قطاع غزة.

وأفادت الوزارة بأن الأوبئة تشتمل على الإسهال والتسمم الغذائي وأمراض جلدية وجرب والتهابات شعب هوائية إلى جانب تسجيل عشرات الحالات من جدري الماء.

وأكدت أن الأوبئة يزداد انتشارها في ظل الازدحام الكبير في مراكز الإيواء إلى جانب شح المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي والنظافة الشخصية.

وحذرت الوزارة من موجة وبائية كبيرة قد تجتاح قطاع غزة ولا يمكن السيطرة عليها.

هذا، وأعلن المكتب الإعلامي بالقطاع أن عدد قتلى القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 5791، بينهم 2360 طفلا و1292 امرأة، كما تجاوزت حصيلة الإصابات 18000.

ووفق المكتب الإعلامي في غزة بلغ عدد النازحين نحو مليون و400 ألف مواطن.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي لليوم الـ18 على التوالي قصف المناطق المأهولة والمدنيين بمناطق متفرقة في قطاع غزة.

ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة، بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.

جدير بالذكر أن جيس الاحتلال الإسرائيلي أعلن عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.