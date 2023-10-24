العالم اليوم - شركات النفط بإقليم كردستان ستبدأ الإنتاج بعد شهر حال الاتفاق

انتم الان تتابعون خبر شركات النفط بإقليم كردستان ستبدأ الإنتاج بعد شهر حال الاتفاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 11:20 مساءً - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إن شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان أبلغت حكومته أنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن تكاليف إنتاج النفط والعقود، فإنها ستستأنف الإنتاج خلال شهر.

وأوقفت تركيا نقل النفط عبر خط تصدير النفط بشمال العراق بعد حكم تحكيم في مارس من غرفة التجارة الدولية، أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وقال وزير الطاقة التركي في وقت سابق من الشهر إن خط الأنابيب جاهز لبدء الشحنات، لكن اثنين من كبار مسؤولي النفط العراقيين قالا في ذلك الوقت إن العراق لم يتلق إخطارا رسميا من أنقرة بشأن ما إذا كان خط الأنابيب جاهزا، بحسب رويترز.

وقال السوداني أيضا إن الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم ترى أن تكاليف الإنتاج التي حددها الجانب العراقي منخفضة ولا تتناسب مع تكاليف الإنتاج من حقول الإقليم.