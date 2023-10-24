العالم اليوم - بايدن وولي العهد السعودي بحثا "منع اتساع الصراع" في المنطقة

انتم الان تتابعون خبر بايدن وولي العهد السعودي بحثا "منع اتساع الصراع" في المنطقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 11:20 مساءً - قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجريا اتصالا هاتفيا، يوم الثلاثاء، لمناقشة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف البيان أنهما اتفقا على مواصلة المساعي الدبلوماسية الأوسع نطاقا "للحفاظ على الاستقرار على امتداد المنطقة ومنع اتساع الصراع".

ونقلت رويترز عن البيان الأميركي إن الزعيمين سيحافظان على تنسيق وثيق ومباشر فيما بينهما ومن خلال فريقيهما في الفترة المقبلة.

وقال البيت الأبيض إن الزعيمين رحبا كذلك بإيصال المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، وأقرا بالحاجة إلى "إرسال المزيد منها إلى المدنيين"، وبأن يصل إليهم الغذاء والمياه والمساعدات الطبية بشكل مستدام.

وأضاف أنهما رحبا بالجهود الجارية لضمان تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وحثا على إطلاق سراحهم على الفور.