العالم اليوم - بيانات اقتصادية أوروبية ضعيفة تهبط بأسعار الذهب الأسود

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 11:20 مساءً - تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي بعدما رسمت سلسلة من البيانات الاقتصادية من ألمانيا ومنطقة اليورو وبريطانيا صورة لاتجاه هبوطي قد تؤثر على الطلب على النفط.

تحركات الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار، بما يعادل اثنين بالمئة، إلى 88.07 دولار للبرميل عند التسوية، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.75 دولار، أو 2.1 بالمئة، إلى 83.74 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو اتخذ منعطفا مفاجئا نحو الأسوأ هذا الشهر، مما يشير إلى أن التكتل قد ينزلق إلى الركود.

وأشارت بيانات ألمانية إلى أن البلاد ستشهد موجة من الركود، في حين أعلنت شركات بريطانية عن انخفاض آخر في النشاط هذا الشهر، مما يؤكد خطر التعرض لركود قبل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط الخامان القياسيان أكثر من اثنين بالمئة أمس الاثنين مع تكثيف الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم، لاحتواء التصعيد في غزة.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بينما تنخفض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أيضا إنها تتوقع أن يصل الطلب على الوقود الأحفوري إلى ذروته بحلول عام 2030 بناء على السياسات الحالية للحكومات.