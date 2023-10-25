نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحباط محاولة هجوم لاستهداف تجمع مؤيد لإسرائيل في ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "بيلد" نقلا عن بيانات أمن الدولة الألمانية أنه تم في مدينة دويسبورغ الألمانية، اعتقال مشتبه به خطط لدهس تجمع مؤيد لإسرائيل بشاحنة.

وأفادت الصحيفة دون تحديد تاريخ ووقت العملية، بأنه "أثناء مداهمة وتفتيش شقة في دويسبورغ، تم اعتقال طارق س، الذي يعيش هناك، ويشتبه في أن الرجل، الذي يحمل أفكارا إسلامية، كان يعد لهجوم إرهابي ضد إحدى المظاهرات المؤيدة لإسرائيل المخطط لها في ولاية شمال الراين-وستفاليا".

وأشارت إلى أن عملية الاعتقال تمت بناء على بلاغ من أجهزة استخبارات أجنبية، والتي لفتت الانتباه إلى مراسلات الإسلامي في مختلف غرف الشات، حيث شارك خططه في "أن يصبح شهيدا". وكان ينوي تنفيذ عملية دهس للحشد بالشاحنة لإيقاع المزيد من الضحايا.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن وثيقة صادرة عن مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية، أن الإرهابي المحتمل استلهم فكرته نت الهجوم الإرهابي الأخير في بروكسل.

وأطلق التونسي عبد السلام الأسود، البالغ من العمر 45 عاما، الأسبوع الماضي النار على ثلاثة مشجعين يرتدون زي المنتخب السويدي لكرة القدم في بروكسل. قتل اثنان منهم وأصيب واحد. واعترفت السلطات بالحادث باعتباره هجوما إرهابيا.