العالم اليوم - دفعة جديدة من المساعدات تدخل غزة من مصر

انتم الان تتابعون خبر دفعة جديدة من المساعدات تدخل غزة من مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:24 صباحاً - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثماني شاحنات محملة بالمياه والغذاء والدواء دخلت إلى قطاع غزة من مصر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وأضاف الهلال الأحمر أن هذه رابع دفعة من المساعدات العاجلة تدخل القطاع منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان أن الدفعة تشمل خمس شاحنات محملة بالماء وشاحنتين محملتين بالغذاء وشاحنة محملة بالأدوية، حسبما نقلت "رويترز".

وتخضع شاحنات المساعدات للفحص من قبل السلطات الإسرائيلية في معبر العوجة - نيتسانا قبل دخولها إلى غزة.

وتكثف إسرائيل قصفها لأهداف في قطاع غزة قبل غزو بري متوقع ضد حركة حماس.

وتؤدي الحرب إلى ارتفاع عدد القتلى في غزة بسرعة، وتخشى الولايات المتحدة أن يؤدي القتال إلى صراع أوسع نطاقا في المنطقة.

ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من نقص الغذاء والماء والدواء منذ أن أغلقت إسرائيل القطاع في أعقاب هجوم حماس على البلدات الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

وتعد الحرب، التي دخلت يومها الثامن عشر، الأكثر دموية من بين خمس حروب في غزة لكلا الجانبين.

وأفادت وزارة الصحة بأن ما لا يقل عن 5087 فلسطينيا لقوا حتفهم وأصيب 15270 آخرون.

وفي الضفة الغربية، قتل 96 فلسطينيا وأصيب 1650 في أعمال عنف وغارات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن 222 شخصا، من بينهم أجانب، أسرتهم حماس خلال عملية التوغل وتم نقلهم إلى غزة، وفقما ذكرت "الأسوشيتد برس".