العالم اليوم - واشنطن تسعى لتشكيل تحالف دولي يستهدف "شبكة تمويل" حماس

انتم الان تتابعون خبر واشنطن تسعى لتشكيل تحالف دولي يستهدف "شبكة تمويل" حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:24 صباحاً - قال مساعد وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو في تصريح لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنّه يسعى إلى تشكيل "تحالف دولي" لمكافحة "شبكة تمويل" حركة حماس.

وقال أدييمو "سأتوّجه إلى أوروبا اعتبارا من الجمعة، وسألتقي مع حلفائنا وشركائنا وسأتحدث في ما يمكننا القيام به بشكل منسّق للتصدي للشبكة التمويلية لحماس".

وأضاف "هدفنا هو بناء تحالف مع دول المنطقة ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم لمكافحة تمويلها".

وأوضح أدييمو أن الولايات المتحدة، على مدى السنوات القليلة الماضية "فرضت عددا من العقوبات على حماس" التي "وعلى غرار أيّ جهة أخرى، ابتكرت وسائل وحاولت إيجاد سبل للالتفاف على عقوباتنا"، بما في ذلك عبر العملات المشفّرة.

والثلاثاء اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتولّى "تحالف" دولي، ليس فقط من الناحية المالية بل أيضا على نطاق أوسع، "مكافحة" الحركة الفلسطينية.

ويعني ذلك، بحسب مقرّبين من ماكرون، إنشاء تحالف جديد، أو توسيع التحالف القائم منذ العام 2014 لمكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق ليشمل مكافحة حركة حماس.

ومن دون أن يعلّق على تصريحات الرئيس الفرنسي، شدّد أدييمو على أن "الاستراتيجية التي استخدمت لمواجهة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى هي الاستراتيجية التي يجب أن نستخدمها".

وشدّد على أنّ "هدفنا يجب أن يكون استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لحرمانهم من الوصول إلى هذه الأموال لكي نصعّب عليهم مواصلة أنشطتهم التي يمكن أن تزعزع المنطقة والعالم".

وأشار مساعد وزيرة الخزانة إلى وجوب فرض عقوبات اقتصادية إضافية، واستخدام "بعض" من "الأدوات" الأخرى ضدّ حماس.