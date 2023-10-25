بلينكن: الطريق الوحيد للسلام والأمن في المنطقة هو دولتان لشعبين

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الطريق الوحيد للسلام والأمن في المنطقة هو وجود دولتين لشعبين.

وأوضح بلينكن في منشور عبر منصة إكس، تويتر سابقا: "الطريق الوحيد للسلام الدائم والأمن في المنطقة، والسبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف المروع هو من خلال دولتين لشعبين".

وجاء تصريح بلينكن بعد أن أكد مجددا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، لكنه قال إنه يجب اتخاذ "كل الإجراءات الاحترازية الممكنة" لحماية المدنيين.

وأشار بلينكن إلى أن مواطني أكثر من 30 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قتلوا خلال الهجمات التي شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل يوم أكتوبر الجاري.

وقال: "كل واحد منا لديه مصلحة، كل واحد منا لديه مسؤولية في هزيمة الإرهاب".

وأضاف أن إسرائيل لديها "الحق والالتزام" في الدفاع عن نفسها "ولكن طريقة قيامها بذلك مهمة".

وتابع: "يجب حماية المدنيين الفلسطينيين. هذا يعني أنه يجب على حماس التوقف عن استخدامهم كدروع بشرية... ويعني أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين".

وحذر بلينكن إيران وحزب الله اللبناني المدعوم من طهران من الدخول في الصراع، قائلا إنهم إذا ما هاجموا مواطنين أمريكيين أو قوات أمريكية "فسوف ندافع عن مواطنينا".