العالم اليوم - مجلس الأمن يبحث أزمة غزة.. وهذه أبرز المداخلات

انتم الان تتابعون خبر مجلس الأمن يبحث أزمة غزة.. وهذه أبرز المداخلات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 08:24 صباحاً - عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، جلسة بشأن أزمة غزة المستمرة، في غمرة مخاوف دولية من تحول الصراع بين إسرائيل وحماس إلى حرب أوسع.

فلسطين قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمام مجلس الأمن: يجب أن نكون جنبا إلى جنب مع كل من يؤمنون بالسلام.

استمرار فشل مجلس الأمن في وقف المجازر في غزة أمر غير مقبول.

أي تأخر في إدخال المساعدات والوقود يعني حكما جديدا بالإعدام.

علينا أن نوقف سفك الدماء. إسرائيل قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: العالم توحد للقضاء على "داعش"، ونؤكد على ضرورة أن يتحد العالم أيضا خلف إسرائيل للقضاء على حركة حماس.

نوايا حماس وميثقاها ينص على القضاء على دولة إسرائيل.

هذا أمر لن يتحقق على الإطلاق. أميركا قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران.

لا نريد اتساع نطاق هذه الحرب، لكن إذا هاجمت إيران أو وكلاؤها أفرادا أميركيين في أي مكان، لا يساوركم شك في أننا سندافع عن شعبنا، سندافع عن أمننا، بسرعة وحسم.

أدعو جميع الدول الأعضاء إلى نقل رسالة حازمة وموحدة، إلى أي دولة أو جهة غير حكومية تفكر في فتح جبهة أخرى في هذا الصراع ضد إسرائيل أو قد تستهدف شركاء إسرائيل، بمن فيهم الولايات المتحدة، مفادها: لا تفعلوا ذلك. لا تصبوا الزيت على النار. روسيا جاء في كلمة المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: لن ندعم المشروع الأميركي المقدم بشأن غزة وندعو لدعم المقترح الروسي.

حذرنا سابقا من أن الوضع في الشرق الأوسط على شفير الانفجار.

ندعو لتسوية منصفة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. الإمارات ذكرت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي: ندعو مجلس الأمن لاعتماد قرار لوقف إطلاق نار إنساني في غزة.

جرائم حماس لا تبرر العقاب الجماعي لإسرائيل لسكان غزة.

نطالب إسرائيل بوقف استهداف المدنيين.

يجب رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال الوقود.

يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

يجب خفض التصعيد واستعادة الهدوء في أسرع وقت.

نحذر من اتساع رقعة الحرب في المنطقة. السعودية قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: يجب التحرك لإحياء جهود السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين.

على مجلس الأمن العمل على وقف الحرب وإدخال المساعدات لغزة.

يجب على مجلس الأمن العمل على وقف العمليات العسكرية.

الشعب الفلسطيني يعاني تحت آلة الاستهداف الإسرائيلية مصر قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة دون قيد أو شرط.

الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه.

ندعو لتسوية القضية الفلسطينية وليس تصفيتها من خلال عمليات التهجير القسري.

ما يجري الآن هو تراكم لسياسات هدفها تكريس الاحتلال غير الشرعي.

نرفض استهداف المدنيين العزل من أي طرف أو احتجازهم. الأردن تحدث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمام مجلس الأمن، وقال: ندعو إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

الأزمة لن تنتهي إلا بنهاية الاحتلال.

إدانة قتل المدنيين ورفض العنف والحرب موقف إنساني.

السلام العادل يضمن أمن فلسطين وإسرائيل. الجزائر ذكر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف: ندعو أمام مجلس الأمن إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

ندعو مجلس الأمن للعمل على فك الحصار عن قطاع غزة ووقف القصف العشوائي.

إسرائيل تعمل على نسف مشروع الدولة الفلسطينية. إيران قال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة: بلينكن مخطئ في محاولته تحميل إيران مسؤولية صراع إسرائيل وحماس.

الولايات المتحدة تساهم في "بتأجيج الصراع بانحيازها العلني" لإسرائيل.

التزامنا بالسلام والاستقرار الإقليميين "ثابت". لبنان ذكر مندوب لبنان لدى مجلس الأمن: يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات.

نعمل على إبقاء لبنان بعيدا عن هذا النزاع.

نقدر دور قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" التي تعمل مع الجيش على خفض التصعيد جنوبي البلاد.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مجلس الأمن يبحث أزمة غزة.. وهذه أبرز المداخلات .. في رعاية الله وحفظة