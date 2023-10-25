العالم اليوم - "ألستوم" تفوز بعقد لبناء خط ترامواي في مدينة العلا السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 08:24 صباحاً - فازت مجموعة ألستوم لصناعات السكك الحديدية بعقد لبناء خط ترامواي في مدينة العلا التاريخية في شمال غرب السعودية، بحسب ما أعلنت الوكالة الفرنسية لتنمية العلا (أفالولا).

وقالت الوكالة إنّ خط الترامواي سيمتدّ بطول 22.5 كلم وسيخدم 17 محطة، وسيربط بين "مواقع العلا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي ومدن الواحات التاريخية والمراكز الحضرية المعاصرة".

بدورها، قالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في بيان إنّ "مشروع قطار العلا، الذي من المقرّر تدشينه في العام 2027، يوفّر تجربة فريدة تجمع بين التراث والثقافة والطبيعة".

وأضافت أنّ هذا المشروع يعتبر "أحد المشروعات الجوهرية في مخطط رحلة عبر الزمن، وضمن أحد الركائز الرئيسة ضمن برنامج تطوير محافظة العلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030".

ولفت البيان إلى أنّ "مشروع القطار يهدف إلى تعزيز الاستدامة في التنقّل ومنها تقليل الازدحام في الطرق وخفض مستوى الضوضاء" و"توظيف الطاقة الكهربائية المستدامة بفعالية".

وأوضحت أنّ القطار "سيربط مطار العلا الدولي بخمس مناطق تاريخية رئيسية في المحافظة، مقدّماً تجربة بصرية مذهلة من الواحات إلى الصحراء".

ولم تتّضح في الحال كلفة هذا المشروع.

والوكالة الفرنسية لتنمية العلا (أفالولا) التي يرأسها منذ يوليو الماضي وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان-إيف لودريان مكلّفة التعاون مع السلطات السعودية من أجل تطوير منطقة العلا سياحياً وثقافياً.

وأبرمت الرياض وباريس في 2018 اتفاقية لتطوير هذه المنطقة التاريخية والسياحية الشاسعة.

والعلا غنيّة بشكل خاص بآثارها وبمناظرها الطبيعية الخلابة.

وفي إطار سعيها لتنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، تعتزم السعودية تسريع شراكاتها التجارية مع فرنسا لجعل السياحة إحدى ركائز التنمية الاقتصادية في المملكة.

ومن المتوقع أن تكون العلا قادرة على استقبال ما بين 1.5 و2.5 مليون زائر سنوياً، وفقاً للسلطات السعودية.