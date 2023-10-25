العالم اليوم - المغرب يرسل طائرتي مساعدات إلى الفلسطينيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 08:24 صباحاً - غادرت طائرتان عسكريتان مغربيتان من المملكة إلى مطار العريش في مصر، مساء الثلاثاء، وعلى متنهما مساعدات إنسانية عاجلة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان بيان لوزارة الخارجية المغربية، أفاد أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعطى تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة للفلسطينيين.

وأوضح البيان أن "هذه المساعدات تشمل كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه".

وأضاف المصدر ذاته، أنه "سيتم تحديد آليات إرسال هذه المساعدة العاجلة بتنسيق مع السلطات المصرية والفلسطينية".

وتدخل المساعدات بصعوبة من مصر إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، الذي ظل مغلقا لأيام قبل فتحه مؤخرا بشكل جزئي.