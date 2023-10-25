العالم اليوم - 56 مليار دولار مبيعات مايكروسوفت في 3 أشهر.. نمو بـ 13%

انتم الان تتابعون خبر 56 مليار دولار مبيعات مايكروسوفت في 3 أشهر.. نمو بـ 13% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 08:24 صباحاً - تجاوزت نتائج مايكروسوفت في الربع الثالث من العام تقديرات وول ستريت مع نمو أعمالها في مجال الحوسبة السحابية وأجهزة الكمبيوتر وسط تحمس العملاء لمنتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

لم تطرح مايكروسوفت بعد معظم المنتجات التي طورتها مع (أوبن إيه آي) مبتكرة روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي)، وذلك بعد أن دعمتها ماليا وتعاونت معها في بادئ الأمر.

لكن الحماس بين مشتري التكنولوجيا من الشركات لميزات مثل القدرة على تلخيص أكوام البريد الإلكتروني في بضع نقاط أو المساعدة في كتابة رموز الكمبيوتر سريعا ساعد في ارتفاع إيرادات الشركة 13 بالمئة إلى 56.5 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر.

وتشير بيانات (إل.إس.إي.جي) إلى أن إيرادات عملاق التكنولوجيا الأميركي تخطت تقديرات المحللين ببلوغها 54.52 مليار دولار.

قال جيسي كوهين، كبير المحللين في (إنفستينج دوت كوم) "أشارت النتائج إلى أن منتجات الذكاء الاصطناعي تحفز المبيعات وتساهم بالفعل في تحقيق النمو الإجمالي والنهائي".

وقفزت أسهم مايكروسوفت 4.2 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

السر في الحوسبة السحابية

وأظهرت بيانات (إل.إس.إي.جي) أن إيرادات وحدة (إنتيليجنت كلاود) التابعة لمايكروسوفت ارتفعت إلى 24.3 مليار دولار، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 23.49 مليار دولار.

وتضم (إنتيليجنت كلاود) منصة الحوسبة السحابية (آزور) التي تنفذ معظم أعمال الذكاء الاصطناعي. وارتفعت إيرادات (آزور) 29 بالمئة، وهي نسبة أعلى من 26.2 بالمئة التي توقعتها شركة أبحاث السوق (فيزيبل ألفا).

وبالنسبة للأرباح، قالت مايكروسوفت إن أرباح الربع الثالث بلغت 2.99 دولار للسهم، وهو أعلى من تقديرات المحللين البالغة 2.65 دولار للسهم.

وقالت مايكروسوفت إن إيرادات إعلانات البحث والأخبار زادت 10 بالمئة.

تعمل مايكروسوفت على دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الخاصة، مثل برنامج (كوبايلوت) الذي تبلغ كلفته 30 دولارا شهريا لخدمتها (مايكروسوفت 365) التي يمكنها تلخيص رسائل البريد الإلكتروني اليومية في تحديث سريع.

ونمت مبيعات نظام التشغيل (ويندوز) والمنتجات الأخرى في هذا القطاع إلى 13.7 مليار دولار، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 12.82 مليار دولار.