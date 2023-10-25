العالم اليوم - 77 مليار دولار إيرادات "ألفابت" الفصلية.. نمو بـ 11 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر 77 مليار دولار إيرادات "ألفابت" الفصلية.. نمو بـ 11 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 09:24 صباحاً - تجاوزت إيرادات الربع الثالث لشركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث غوغل، توقعات وول ستريت، مدعومة بارتفاع الإنفاق الإعلاني والطلب المرن على الخدمات السحابية بسبب زيادة اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبلغت إيرادات الربع المنتهي في 30 سبتمبر 76.69 مليار دولار بارتفاع نسبته 11 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات الأسواق عند 75.97 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG.

لكن الأعمال السحابية للشركة سجلت أبطأ وتيرة لها في 11 ربعًا على الأقل، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 5.7 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، في وقت ازدهرت المبيعات في وحدة السحابة للشركة المنافسة مايكروسوفت.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأميركية، أن صافي الربح بلغ 19.7 مليار دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر، مقارنة 13.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

سجلت ربحية سهم "ألفابت" نحو 1.55 دولار، مقابل توقعات بـ1.45 دولار للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر.

وحققت الشركة من إعلانات "يوتيوب" عوائد بـ 7.95 مليار دولار مقابل 7.81 مليار دولار متوقعة.

ارتفعت إيرادات غوغل كلاود في الربع الثالث بنسبة 22.5 بالمئة إلى 8.41 مليار دولار، وهو أبطأ نمو منذ الربع الأول من عام 2021 على الأقل. وأعلنت الوحدة السحابية عن دخل تشغيلي قدره 266 مليون دولار، مقارنة بخسارة تشغيل قدرها 440 مليون دولار قبل عام. وتوقعت وول ستريت أن تصل إيرادات الحوسبة السحابية إلى 8.62 مليار دولار.

دفعت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي الشركات إلى الحد من الإنفاق على الخدمات المرتبطة بالسحابة، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن، مما أدى إلى تباطؤ نمو الإيرادات في وحدة السحابة في غوغل إلى 22.5 بالمئة في الربع الثالث، من 28 بالمئة في فترة الثلاثة أشهر السابقة.