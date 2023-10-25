العالم اليوم - "يشربون ماء مالحا وملوثا".. خطر آخر يهدد حياة سكان غزة

انتم الان تتابعون خبر "يشربون ماء مالحا وملوثا".. خطر آخر يهدد حياة سكان غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 09:24 صباحاً - أصبح العثور على مياه نظيفة وصالحة للشرب في غزة تحديا صعبا لمعظم سكان القطاع المحاصر، الذي يتعرض لهجمات عنيفة من الجيش الإسرائيلي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أن سكان غزة أصبحوا يجدون أنفسهم مضطرين لشرب مياه ملوثة ومالحة، مع نفاد المياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل شبكات المياه.

وعقب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، أعلنت الأخيرة فرض "حصار كامل" على القطاع، وقطع الإمدادات الحيوية من ماء وغذاء ووقود.

وسمحت إسرائيل منذ ذلك الحين بتدفق كمية قليلة من المياه عبر أحد خطوط الأنابيب الثلاثة التي تصل إلى غزة، لكن الخبراء يقولون إنها لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من احتياجات القطاع.

وأوضحت "سي إن إن": "تأتي معظم المياه في غزة من مصادر محلية، لكن الوقود اللازم لضخها وتنظيفها ينفد بسرعة".

وأضافت: "مع انهيار نظام المياه، هناك مخاوف من حدوث أزمة صحية كبيرة واحتمال وفاة الناس بسبب الجفاف".

وترفض إسرائيل السماح بإدخال الوقود إلى القطاع، وهو أمر سيؤثر أيضا على شبكة الكهرباء خاصة في المستشفيات، مما يؤدي إلى تعريض حياة المرضى لخطر الموت.

وقال كبير مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية مارك ريجيف لوسائل إعلام أميركية، إن بلاده "لن تسمح بإدخال الوقود إلى القطاع مطلقا حتى لو أطلقت حماس الرهائن لديها".

وبرر ريجيف القرار بحجة أن تستخدم حركة حماس الوقود لتشغيل الصواريخ وإطلاقها على البلدات الإسرائيلية.