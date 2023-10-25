العالم اليوم - مذكرة تعاون بين قناة السويس وبلدنا القطرية بـ1.5 مليار دولار

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وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، فأن المذكرة تنظم مجالات التعاون المبدئية لإنتاج وتصنيع الألبان في مصر بحجم استثمارات يصل إلى 1.5 مليار دولار فضلا عن تدشين مزرعة أبقار بطاقة مبدئية 20 ألف رأس من الأبقار الحلوب بهدف إنتاج 300 مليون لتر من الحليب سنويا بالإضافة إلى استزراع 280 ألف فدان بمحافظة (الوادي الجديد) من أجل توفير الأعلاف والمنتجات الزراعية لتغطية الاحتياجات اللازمة للمشروع وللاستخدام المحلي والتصدير.

ووقع مذكرة التعاون عن الجانب المصري مستشار رئيس ھيئة قناة السويس اللواء وسام الدياسطي وعن الجانب الآخر الرئيس التنفيذي لشركة "بلدنا" القطرية مالكوم جوردان.

وعقب التوقيع أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي بحسب البيان أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الجهود المبذولة نحو دفع العلاقات الثنائية بين مصر وقطر على الصعيد الاقتصادي، موضحا أن ذلك نتاج عمل مباحثات ودراسات مبدئية استمرت عدة أشهر للوقوف على المبادئ الأولية للتعاون وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المشروع يحمل فرصا واعدة نحو دعم الأمن الغذائي من منتجات الألبان وتوفير فرص عمل للشباب وتوفير تكلفة استيراد تلك المنتجات من العملة الصعبة.

وقال إنه سيتم العمل على تقديم الدعم المطلوب لنجاح المشروع في مختلف مراحله باعتباره يأتي متماشيا مع جهود الدولة المصرية نحو توطين الصناعات الغذائية واستزراع واستصلاح الأراضي ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بذلك.

وبدوره قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن القناة تمضي قدما نحو تنويع مصادر الدخل واستثمار فائض مدخراتها ضمن حصتها المقررة بالموازنة العامة للدولة للدخول في شراكات لمشروعات عملاقة تسهم في دعم جهود الدولة نحو دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي انطلاقا من الدور المجتمعي للهيئة.