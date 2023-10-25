العالم اليوم - العراق يخصص 2.3 مليون دولار لدعم سكان غزة بالأدوية والأغذية

انتم الان تتابعون خبر العراق يخصص 2.3 مليون دولار لدعم سكان غزة بالأدوية والأغذية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وجاء في بيان الحكومة العراقية: "في متابعة لإرسال المعونات والمواد الإغاثية لقطاع غزّة (...)، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص وزارة المالية مبلغاً مقداره 3 مليارات دينار إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي من احتياطي الطوارئ لدعم سكان غزّة من الأدوية والأغذية".

وتابع البيان: "تأتي المعونات بسبب ما يتعرضون له من قصف (...)، وذلك استنادا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025)".

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر العراقي نقل 32 طنا من المساعدات الغذائية بالتعاون مع حكومة العراق إلى مطار بغداد تمهيدا لنقلها للأهالي في قطاع غزة عبر مصر، ضمن حملة "فزعة عراقية للأقصى".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر العراقي مباشرتها بهذا الأمر، وقالت في بيان: "يقوم الهلال الأحمر العراقي بنقل الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية والتي تبلغ أكثر من 32 طنا إلى مطار بغداد بغية إرسالها جوا عن طريق الطائرات العراقية إلى جمهورية مصر ليتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني".