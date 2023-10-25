العالم اليوم - مقتل وإصابة 15 عسكريا في قصف إسرائيلي على سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:22 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، صباح الأربعاء، مقتل 8 عسكريين وإصابة 7، من جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة نقاط عسكرية في ريف درعا.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه "حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من نقاطنا العسكرية في ريف درعا".

وأضاف المصدر: "العدوان أدى إلى ارتقاء 8 شهداء عسكريين وإصابة 7 آخرين، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر الأربعاء أن مقاتلاته أغارت على "بنى تحتية عسكرية" في سوريا.

وقال الجيش في بيان إن "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت بنى تحتية عسكرية وقاذفات هاون تابعة للجيش السوري، ردا على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل الثلاثاء".

وأكد متحدث عسكري إسرائيلي لـ"فرانس برس"، أن الغارة استهدفت مواقع داخل سوريا.

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس إلى اضطرابات إقليمية أوسع نطاقا وأن تشعل جبهات أخرى، في مقدمها جبهة جنوب لبنان حيث تدور مناوشات يومية بين إسرائيل وحزب الله، وجبهة الجولان.

والأحد، خرج مطارا دمشق وحلب الرئيسيان في سوريا عن الخدمة، من جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن أدى كذلك إلى مقتل مدنيين اثنين، وفق السلطات السورية.

وكانت تلك المرة الثانية التي يستهدف فيها قصف إسرائيلي هذين المطارين بشكل متزامن ويخرجهما عن الخدمة، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المحاصر قبل أسبوعين.

ومنذ بدء النزاع السوري عام 2011، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.