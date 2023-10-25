العالم اليوم - إسرائيل "تعاقب الأمم المتحدة" بعد تصريحات غوتيريش

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:22 صباحاً - أعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، أن إسرائيل سترفض منح تأشيرات لمسؤولي المنظمة الدولية، بعد تصريحات أمينها العام أنطونيو غوتيريش الأخيرة.

واعتبر الدبلوماسي الإسرائيلي أن تصريحات غوتيريش "بدا أنها تبرر هجوم حماس على إسرائيل".

وقال إردان لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء: "بسبب تصريحاته سنرفض إصدار تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة. لقد رفضنا بالفعل تأشيرة دخول لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث".

وأضاف: "حان الوقت لتلقينهم درسا".

وكان غوتيريش قال في وقت سابق، إن هجمات حماس على إسرائيل "لم تأت من فراغ".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن "الفلسطينيين تعرضوا إلى احتلال خانق على مدى 56 عاما".

وكانت تصريحات غوتيريش في إطار تنديده بـ"انتهاكات للقانون الدولي" في غزة، ودعوته إلى وقف إطلاق نار فوري.