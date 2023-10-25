العالم اليوم - أمين عام حزب الله يلتقي اثنين من قادة حماس والجهاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:22 صباحاً - التقى أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، نائب قائد حركة حماس صالح العاروري، وقائد حركة الجهاد زياد النخالة، لـ"تقييم ما يجب فعله لتحقيق انتصار حقيقي في غزة".

وقال تلفزيون المنار التابع لحزب الله، الأربعاء، عن اللقاء: "جرى تقييم للمواقف المتخذة دوليا وإقليميا، وما يجب على أطراف (محور المقاومة) القيام به في هذه المرحلة الحساسة لتحقيق انتصار حقيقي في غزة".

ودخل حزب الله وفصائل فلسطينية تعمل انطلاقا من لبنان، على خط الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل بشكل يومي تبادلا للصواريخ والقذائف، بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.