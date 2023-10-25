العالم اليوم - دعم كورتوا وزوجته لإسرائيل يتجاوز منصات التواصل.. ماذا فعلا؟

انتم الان تتابعون خبر دعم كورتوا وزوجته لإسرائيل يتجاوز منصات التواصل.. ماذا فعلا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:20 صباحاً - كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن دعم حارس مرمى ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا وزوجته لإسرائيل "يتخطى منصات التواصل الاجتماعي".

وأوضحت الصحيفة أن الحارس البلجيكي وزوجته الإسرائيلية عارضة الأزياء ميشال جيرزيج، تبرعا بنحو 200 ألف شيكل (حوالي 50 ألف دولار) لصالح الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم مؤخرا، على خلفية الصراع مع حركة حماس.

وقالت "معاريف" إن كورتوا وجيرزيج، اللذين تزوجا قبل أشهر في كان جنوبي فرنسا، أبقيا على تبرعاتهما للإسرائيليين قيد الكتمان.

وأضافت أن الزوجين "عملا أيضا على جمع تبرعات من أصدقاء آخرين يعيشون في الخارج، للإسرائيليين الذين فقدوا منازلهم".

ومع بداية الحرب، كتب حارس ريال مدريد الذي يخضع للعلاج حاليا، منشورا جاء فيه: "أنا حزين جدا على الوضع، أرسل الحب والدعم لأصدقائي وعائلتي في إسرائيل، على أمل أن ينتهي هذا الكابوس. ينتهي قريبا".