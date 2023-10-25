العالم اليوم - تباين أسعار الذهب وسط ترقب لتوترات الشرق الأوسط

انتم الان تتابعون خبر تباين أسعار الذهب وسط ترقب لتوترات الشرق الأوسط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:20 صباحاً - تباينت أسعار الذهب، الأربعاء، مع مراقبة المستثمرين للمحاولات الدولية لوقف القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس، "كان أداء الذهب رائعا، إذ ارتفع بأكثر من عشرة بالمئة في عشرة أيام إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 2000 دولار. لكن كل تحرك يحتاج إلى توقف مؤقت، وقد وصلنا إلى هذه المرحلة".

ويراقب المستثمرون عن كثب الحرب في الشرق الأوسط، حيث يسعى زعماء العالم إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين.

كما تترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة الخميس، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي الجمعة، قبل قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.07 بالمئة إلى 106.34 نقطة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.851 بالمئة.

تحركات الأسواق

بحلول الساعة 7:45 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.03 بالمئة إلى 1,970.76 دولار للأونصة، مع تراجعه في الجلستين السابقتين عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.22 بالمئة إلى 1,981.65 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.38 بالمئة إلى 1,970.76 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.05 بالمئة عند 884.75 دولار، وارتفع البلاديوم 0.29 بالمئة إلى 1,123.26 دولار.