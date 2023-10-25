العالم اليوم - أسهم اليابان تواصل الارتفاع على خطى وول ستريت

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تواصل الارتفاع على خطى وول ستريت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:20 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء ليواصل التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقتفيا مكاسب الأسهم في وول ستريت الليلة الماضية، كما قدمت حزمة مالية من الصين تبلغ تريليون يوان (136.8 مليار دولار) تحفيزا إضافيا.

وأغلق المؤشر نيكي اليوم مرتفعا 0.67 بالمئة عند 31269.92 نقطه، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على الزخم الذي شهدته الجلسة الصباحية عندما ارتفع 1.3 بالمئة إلى 31466.92 نقطة مسجلا أقوى مستوى منذ الخميس الماضي.

وكان المؤشر قد هبط إلى 30551.67 نقطة في الجلسة السابقة، وهو مستوى لم يصل إليه منذ الرابع من أكتوبر.

ومن بين إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكي ارتفع 158 اليوم الأربعاء وتراجع 67 سهما.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 بالمئة.

وزاد سهم آي.إتش.آي للمعدات الصناعية 4.61 بالمئة ليسجل الأداء الأفضل على المؤشر نيكي اليوم الأربعاء.

وجاء في المركز الثاني سهم سكرين هولدينجز لإنتاج معدات صناعة الرقائق والذي ارتفع 3.53 بالمئة. وارتفع سهم نظيرتها الأكبر طوكيو إلكترون 1.72 بالمئة.

كما سجل سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق أداء قويا وارتفع 2.89 بالمئة.

وجاءت أكبر الخسائر من نصيب نيديك لصناعة السيارات، إذ هبط السهم 2.75 بالمئة مواصلا التراجع للجلسة الثانية بعد نتائج مالية مخيبة لآمال المستثمرين.

وجاءت ميتسوبيشي موتورز في المركز الثاني بين الخاسرين إذ انخفض سهمها 2.12 بالمئة. وتراجع سهم إيسوزو موتورز لصناعة الشاحنات أيضا 1.56 بالمئة.