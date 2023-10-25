نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله: اجتماع نصر الله مع نخالة والعاروري بحث التطورات في غزة والمواجهات القائمة عند الحدود اللبنانية مع إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏وسائل إعلام تابعة لحزب الله اللبناني، أن اجتماع نصر الله مع نخالة والعاروري بحث التطورات في قطاع غزة والمواجهات القائمة عند الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله اللبناني، اليوم الأبعاء، بأن أمين عام الحزب حسن نصرالله اجتمع مع الأمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

وأعلنت ‏مصادر إسرائيلية، أن وقف إطلاق نار في جنوب غزة اعتبارا من 9 صباحا للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح.

وقد تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل وأمريكا، على وقف لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، تزامنا مع إعادة فتح معبر رفح.

ووجهت حركة حماس، ضربة ب100 صاروخ إلى بلدة سديروت.

وأعلنت كتـائب القسام، مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلا ل الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس، إن مسلحيها يخوضون اشتباكات ضارية داخل إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني، إطلاق قذائف وصواريخ موجهة على إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلامية، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلي.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة حماس أسرت أكثر من ٥٣ جنديا ومستوطنا إسرائيليا.

