العالم اليوم - قبل مباراته بدوري الأبطال.. مدرب إسرائيلي ينتقد أندية كبرى

انتم الان تتابعون خبر قبل مباراته بدوري الأبطال.. مدرب إسرائيلي ينتقد أندية كبرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:24 مساءً - انتقد المدير الفني الإسرائيلي لفريق ريد ستار بلغراد الصربي باراك بشار، ما وصفه بـ"تقاعس الأندية الكبرى عن دعم إسرائيل"، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له من حركة حماس يوم 7 أكتوبر الجاري.

وتحدث بشار قبل مباراة فريقه ضد لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وتحدث المدرب الإسرائيلي عن هجوم حماس على إسرائيل، من دون الإشارة إلى القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، المستمر لأكثر من أسبوعين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بشار قوله، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:

يقولون إن كرة القدم تربط بين الأمم والأعراق، وتتحدث دائما عن السلام والاحترام، وأنا أسأل أين هو الاحترام لـ1400 شخص قتلوا؟

كيف يمكن تجاهل ذلك؟

عالم كرة القدم خيّب ظني، العديد من الذين قُتلوا كانوا يحبون كرة القدم، لقد أحبوا برشلونة وريال مدريد وليفربول.