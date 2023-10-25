العالم اليوم - أسهم أوروبا تهبط وسط تباين نتائج الشركات وتراجع أسهم الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:24 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مع تلقي المستثمرين سلسلة من تقارير النتائج المالية المتباينة من المنطقة، مع زيادة الخسائر بسبب ضعف أسهم شركات الطاقة وسط انخفاض أسعار النفط الخام.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش.

وهوى سهم مجموعة "كيرينغ" الفرنسية للسلع الفاخرة بنسبة أربعة بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات الربع الثالث.

وتلقى المستثمرون أيضا تقارير نتائج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة.

وهوت أسهم ألفابت المدرجة في بورصة فرانكفورت 6.5 بالمئة بعد أن سجلت مالكة "غوغل" إيرادات أقل من المتوقع، بينما صعد سهم مايكروسوفت ثلاثة بالمئة بعد أن تجاوزت المبيعات الفصلية التوقعات.

ومن بين الأسهم التي سجلت مكاسب أيضا سهم "دويتشه بنك" الذي قفز خمسة بالمئة بعد أن فاقت إيرادات الربع الثالث التوقعات.

وهبط سهم بنك "إس.إي.بي" السويدي اثنين بالمئة بالرغم من تجاوز الأرباح التشغيلية للربع الثالث التوقعات.

وتراجعت أسهم شركات الطاقة 0.4 بالمئة مع انخفاض أسعار النفط الخام وسط مخاوف من تباطؤ الطلب الأوروبي.