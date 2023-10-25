العالم اليوم - السعودية تتوقع نمو اقتصادها غير النفطي بـ 6% في 2023 و2024

انتم الان تتابعون خبر السعودية تتوقع نمو اقتصادها غير النفطي بـ 6% في 2023 و2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:24 مساءً - قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو ستة بالمئة هذا العام، مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في وضع جيد.

وأوضح الجدعان، في تصريحات أدلى بها في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض، أن السعودية تركز على نمو الناتج المحلي غير النفطي وهو محور رؤية 2030.

وقال إن الربع الماضي شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية نمواً بنسبة 6.1 بالمئة، متوقعاً أن يبلغ النمو بنهاية العام نحو 6 بالمئة وأن يكون النمو حول هذا المستوى في العام المقبل.

كما أشار إلى أن الإجراءات المالية الحمائية تؤثر بشكل أساسي على الدول منخفضة الدخل.

وحذر من الأضرار التي تتعرض له الدول منخفضة الدخل جراء ارتفاع التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.

"أعتقد أن حوالي 24 دولة منخفضة الدخل سيتعين عليها دفع أكثر من 10 بالمئة على معدلات الفائدة السيادية، هذا مال كثير، مما يعني أن عليهم أن ينمو بأكثر من 10 بالمئة وهذا أمر مستحيل"، بحسب تعبير محمد الجدعان وزير المالية السعودي.

وحول الصراع في غزة، دعا الوزير السعودي إلى خفض التصعيد، وعبر عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين "أينما كانوا" مضيفا أن القانون الدولي يجب أن يحترم وإلا ستسود الفوضى.