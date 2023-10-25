العالم اليوم - الدولار يتلقى دعما بعد بيانات إيجابية عن أنشطة الأعمال

انتم الان تتابعون خبر الدولار يتلقى دعما بعد بيانات إيجابية عن أنشطة الأعمال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:24 مساءً - تلقى الدولار الدعم، الأربعاء، من مسح أظهر أن أنشطة الأعمال الأميركية تعافت من انكماش استمر خمسة أشهر كما زاد الدولار الأسترالي أيضا بدفعة من احتمال رفع أسعار الفائدة بعد صدور بيانات مفاجئة عن ارتفاع التضخم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 106.17 متعافيا من أقل مستوى في أسبوع بلغه الجلسة السابقة عند 105.35.

وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال الثلاثاء إن مؤشر مديري المشتريات المجمع في الولايات المتحدة الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات ارتفع لأعلى مستوى منذ يوليو مما يعطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) مساحة أوسع للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

وأبقت قوة الدولار الين الياباني قرب مستوى 150 الذي يحظى بمتابعة دقيقة وجرى تداول العملة اليابانية في أحدث تعاملات عند 149.84 للدولار بعد أن اتسمت التداولات بالتذبذب على مدى الشهر المنصرم وأبقت المتعاملين على ترقب لأي مؤشر للتدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة.

وارتفع الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.7 بالمئة ليلامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6400 دولار اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.2 بالمئة في الربع الثالث بما يفوق توقعات السوق بالارتفاع 1.1 بالمئة وارتفاعا من 0.8 بالمئة في الربع السابق.

ودفع ذلك المتعاملين على توقع رفع محتمل للفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي الشهر المقبل بعد أربع مرات من إبقاء سعر الفائدة دون تغيير.

واحتفظ الدولار الأميركي بأغلب مكاسبه أمام اليورو بعد تراجع العملة الأوروبية الموحدة 0.75 بالمئة في الجلسة السابقة بعد بيانات أظهرت أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تحولت بشكل مفاجئ للتراجع هذا الشهر. وجرى تداول اليورو مرتفعا 0.13 بالمئة في أحدث التعاملات مسجلا 1.0602 دولار.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة أيضا مسجلا 1.2175 دولار وزاد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.58505 دولار.