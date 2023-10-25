العالم اليوم - السيسي: من المهم استخدام القدرات بحكمة في ظل الأحداث الجارية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:24 مساءً - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن القاهرة "تلعب دورا إيجابيا للغاية في تهدئة أزمة غزة".

وأضاف السيسي خلال تفقده وحدات عسكرية في السويس شرقي مصر، أن "من المهم استخدام القدرات بحكمة في ظل الأحداث الحالية"، مشيرا إلى أن "دور الجيش هو تأمين الحدود المصرية".

وتابع أنه "من المهم للغاية الاعتماد على الحل الدبلوماسي للقضية الفلسطينية".

وقال الرئيس المصري: "أقول للمصريين إنه من المهم استخدام القوة برشد وتعقل وحكمة دون طغيان"، مشيرا إلى أن "مصر تتعامل مع كل الأزمات بعقل وصبر دون تجاوز في استخدام القوة".

واعتبر أن "الجيش المصري بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته، هدفه حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز".

وأضاف السيسي أن "حل القضية الفلسطينية يتمثل في الحل الدبلوماسي، وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أشار إلى أن "مصر بذلت دورا إيجابيا في احتواء التصعيد بقطاع غزة على مدار 5 جولات من الصراع".