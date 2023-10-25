العالم اليوم - صادرات السعودية السلعية تتراجع 23.4 بالمئة في أغسطس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:24 مساءً - تراجعت صادرات السعودية السلعية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 23.4 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن قيمة الصادرات السلعية في شهر أغسطس قد بلغت 102.4 مليار ريال سعودي (نحو 27.3 مليار دولار)، مقابل 133.6 مليار ريال في أغسطس 2022.

وأرجعت الهيئة انخفاض الصادرات السلعية بسبب تراجع الصادرات البترولية بواقع 28.9 مليار ريال أو بنسبة 27.1 بالمئة، لتسجل 77.9 مليار ريال، مقابل 106.8 مليار ريال في أغسطس 2022.

وعلى أساس شهري، أظهرت بيانات الهيئة ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 11.3 بالمئة في أغسطس بالمقارنة مع شهر يوليو الماضي.

وبحسب الهيئة، فقد سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضا، بما يشمل عمليات إعادة التصدير، بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 24.5 مليار ريال في أغسطس، مقابل 26.8 مليار قبل عام.

ومن جهة أخرى، فقد انخفضت الواردات إلى السعودية في أغسطس الماضي بنسبة 3.6 بالمئة أو بواقع 2.3 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 61.5 مليار ريال، مقابل 63.8 مليار ريال قبل عام.

وعلى أساس شهري، فقد تراجعت الواردات بنسبة 12.1 بالمئة بالمقارنة مع شهر يوليو الماضي.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن الصين هي الشريك الرئيس للسعودية، حيث بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 13.7 مليار ريال، بما يمثل 13.4 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة.

وتلى الصين كلا من الهند وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة والإمارات، على التوالي، كوجهات للصادرات من السعودية.