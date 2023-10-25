العالم اليوم - استثمارات بنوك الإمارات حتى أغسطس تصل لأعلى مستوى في تاريخها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 01:21 مساءً - تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات، حاجز 580 مليار درهم (158 مليار دولار) في نهاية أغسطس الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، الأربعاء، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الإمارات على أساس سنوي بنسبة 19.5 بالمئة، لتصل إلى 585.4 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة تعادل 95.6 مليار درهم، مقابل نحو 489.8 مليار درهم في أغسطس 2022.

وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.02 بالمئة مقابل 579.5 مليار درهم في يوليو الماضي، بزيادة تعادل 5.9 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بمقدار 58 مليار درهم أو ما نسبته 11 بالمئة مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 47 بالمئة، مع بلوغها 276 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بنحو 266.8 مليار درهم في يوليو الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" نحو 42.1 بالمئة، من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 246.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 0.16 بالمئة مقابل 246.1 مليار درهم في أغسطس 2022.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.6 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 0.8 بالمئة، مقارنة بنحو 12.5 مليار درهم في أغسطس 2023، فيما زادت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 6.8 بالمئة مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وحسب إحصائيات "المركزي"، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.3 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.5 بالمئة، مقابل 44.7 مليار درهم في أغسطس 2022.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.