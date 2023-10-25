العالم اليوم - قطر: نأمل حدوث انفراجة بشأن رهائن حماس "قريبا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 01:21 مساءً - قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن هناك بعض التقدم في المفاوضات بشأن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، معبرا عن أمله بحدوث انفراجة بشأن إطلاق سراحهم "قريبا".

وفي مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي في الدوحة، اعتبر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وهو وزير الخارجية أيضا، أن السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سلمي في غزة هو إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.

وتابع أن "قطر ستواصل التنسيق مع تركيا والشركاء الإقليميين لتهدئة الأزمة".

وأضاف: "تندد قطر بسياسة العقاب الجماعي في غزة".

كما أشار إلى أن "عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة يفوق الذين قتلوا في أوكرانيا، لكننا لم نشهد رد الفعل نفسه".

وفي السياق ذاته، اعتبر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي أن الجهود الدبلوماسية القطرية المتعلقة بالجوانب الإنسانية للحرب في غزة "شديدة الأهمية في هذا الوقت".

وأضاف في منشور باللغة الإنجليزية على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "يسرني القول إن قطر أصبحت طرفا أساسيا ومساهما في تسهيل الوصول إلى الحلول الإنسانية".