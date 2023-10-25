العالم اليوم - مديرة صندوق النقد: أسعار الفائدة ستظل مرتفعة وستضعف النمو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 01:21 مساءً - قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن النمو العالمي البطيء بالفعل عند مستويات ثلاثة بالمئة سيظل بطيئا في السنوات المقبلة، في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة ستشكل عائقا إضافيا أمام النمو.

وخلال حلقة نقاشية ضمن منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، قالت غورغيفا إن "التضخم لا يزال مرتفعا وهذا يتطلب أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، مما يكبح النمو بشكل أكبر".

وذكرت غورغيفا أن التعاون الدولي في عالم مفكك هو مفتاح النمو، مضيفة أن هذه المسألة "ذات أولوية قصوى".

وقالت: "نراقب تكاليف هذا التفكك، فهي كبيرة للغاية. تحدثنا في مناسبات عديدة عن انخفاض بنحو 12 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. فقط تخيلوا ما يمكن للعالم القيام به إذا كان لديه 12 أو13 أو 14 تريليون دولار إضافية".

وأكثر من 5000 شخص قاموا بالتسجيل لحضور منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودي.