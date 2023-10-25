العالم اليوم - منشورات إسرائيل "التحذيرية" تصل درعا والقنيطرة

انتم الان تتابعون خبر منشورات إسرائيل "التحذيرية" تصل درعا والقنيطرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 01:21 مساءً - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي وزع منشورات تحذيرية بمحافظتي درعا والقنيطرة في سوريا.

وجاء في المنشورات ما يلي: "إلى قادة وأفراد الجيش السوري، تواصل الفصائل الإرهابية الفلسطينية إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، ويتحمل قادة الجيش السوري وخاصة قائد اللواء 112 المسؤولية الكاملة عن كافة العمليات التخريبية التي تنفذ من الأراضي السورية، أي عمل تخريبي ضد دولة إسرائيل سيعاقب عليه بقبضة من حديد. لقد تم تحذيرك!".

وأعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، صباح الأربعاء، مقتل 8 عسكريين وإصابة 7، من جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة نقاط عسكرية في ريف درعا.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه "حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من نقاطنا العسكرية في ريف درعا".

وأضاف المصدر: "العدوان أدى إلى ارتقاء 8 شهداء عسكريين وإصابة 7 آخرين، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر الأربعاء أن مقاتلاته أغارت على "بنى تحتية عسكرية" في سوريا.

وأوضح الجيش أن عمليته جاءت ردا على إطلاق نار من سوريا صوب إسرائيل يوم الثلاثاء.

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس إلى اضطرابات إقليمية أوسع نطاقا وأن تشعل جبهات أخرى، في مقدمها جبهة جنوب لبنان حيث تدور مناوشات يومية بين إسرائيل وحزب الله، وجبهة الجولان.