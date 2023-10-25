العالم اليوم - منذ 7 أكتوبر.. أكثر من 100 قتيل فلسطيني في الضفة الغربية

انتم الان تتابعون خبر منذ 7 أكتوبر.. أكثر من 100 قتيل فلسطيني في الضفة الغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 01:21 مساءً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي قتل 5 فلسطينيين ليرتفع عدد القتلى في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر إلى أكثر من 100 قتيل.

وأكدت الوزارة في بيان لها مقتل 4 مواطنين برصاص وصورايخ الجيش الإسرائيلي بينهم 3 في جنين وواحد في قلقيلية شمال الضفة الغربية، فيما قتل الخامس في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس.

وبمقتل الخمسة ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ السابع من الشهر الجاري في الضفة الغربية إلى أكثر من 100، قضوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أو خلال اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن غارة بطائرة مسيرة على مخيم جنين للاجئين المكتظ بالسكان.

وجاء في بيان الجيش أن "إرهابيين مسلحين أطلقوا النار وألقوا عبوات ناسفة على قوات الأمن الإسرائيلية" في المخيم، وأن قواته أطلقت النار أيضا على "مسلحين" في بلدة برقين القريبة واعتقلت شخصين.

ولم يرد الجيش على طلب وكالة "فرانس برس" التعليق حول القتيلين في قلقيلية ومخيم قلنديا.

وتفاقم التوتر بعد أن شنت حركة حماس هجوما مباغتا على البلدات الإسرائيلية الحدودية مع قطاع غزة وردت إسرائيل بقصف القطاع.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 5791 فلسطيني، فيما قتل في الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص معظمهم قضوا في اليوم الأول من الهجوم، وفق مصادر الجانبين الرسمية.