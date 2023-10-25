مواطن بالخارج تشكر أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بامريكا الشمالية

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أحمد جودة - القاهرة - توجهت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج بالشكر والتقدير لأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأمريكا الشمالية وذلك على موقفهم الوطني بالدعوة لأبناء الكنيسة بأمريكا الشمالية للمشاركة في العملية الانتخابية.

وقال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن"، إن هذه الدعوة الصادرة عن الآباء الأساقفة تأتي اتساقا مع الموقف الوطني الذي تقوم به الكنيسة القبطية على مر العصور.

وأضاف مطر، أن هذه الدعوة تعكس مدى الوعي بأهمية هذه الانتخابات نظرا للظروف التي تمر بالبلاد والمنطقة بل والعالم كله، حيث أن المشاركة الواسعة بها خاصة من أبناء مصر في الخارج تعكس صورة للعالم بمدى تفاعل أبناء مصر مع قضاياهم الهامة.

ومن ناحيته توجه رأفت صليب مسؤول حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالولايات المتحدة الأمريكية بالشكر للآباء الأساقفة على هذه الدعوة مؤكدا أنها سيكون لها أثر كبير في المشهد الانتخابي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية نظرا لما للآباء الأساقفة من مكانة في نفوس أبناء شعب الكنيسة القبطية.