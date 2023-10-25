العالم اليوم - JLL: العقار في الإمارات يواصل تحقيق نمو قوي خلال 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 02:19 مساءً - قطاع المساحات المكتبية

توقع تقرير الشركة، أن يؤدي إنجاز المشاريع الجديدة لقطاع المساحات المكتبية في الإمارات، إلى تخفيف الضغط التصاعدي على القطاع.

وأشار التقرير إلى أن الأداء القوي لقطاع المساحات المكتبية في الإمارات، يرجع إلى استمرار الطلب القوي المقرون بمحدودية المعروض من المساحات المكتبية.

فقد شهد الربع الثالث الانتهاء من برج أبتاون تاور في أبراج بحيرات الجميرا، وهو أول مشروع مساحات مكتبية كبير يتم إنجازه في إمارة دبي خلال العام الجاري، وأضاف المشروع نحو 46 ألف متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية، ليصل إجمالي مخزون السوق في الإمارة إلى 9.2 مليون متر مربع.

ومن المتوقع تسليم 72 ألف متر مربع إضافية من المساحات المكتبية في دبي خلال الربع الأخير من العام.

وفي أبوظبي، أظهر التقرير أن الجهات الحكومية وشبه الحكومية، لعبت دوراً محورياً في زيادة الطلب على المساحات المكتبية، إذ لا تزال تلك الجهات هي المستأجر الرئيسي في العاصمة.

ويبلغ إجمالي مخزون السوق من المساحات المكتبية في إمارة أبوظبي نحو 3.9 مليون متر مربع، ومن المتوقع دخول 41 ألف متر مربع إضافية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وعلى صعيد الإيجارات، قال تقرير JLL، إن متوسط أسعار تأجير المساحات من الفئة "أ" داخل منطقة الأعمال المركزية في دبي، ارتفع بنحو 11 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 2300 درهم للمتر المربع في السنة؛ بينما حافظت نسبة الشواغر في منطقة الأعمال المركزية على استقرارها عند 10 بالمئة.

وفي العاصمة أبوظبي، أشار التقرير إلى انخفض متوسط الشواغر إلى 22 بالمئة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الإيجارات.

كما شهدت أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالعام الماضي في متوسط إيجارات المساحات من الفئة "أ" على مستوى المدينة، ليصل إلى 2000 درهم للمتر المربع في السنة.

قطاع الوحدات السكنية

فقد واصل سوق الوحدات السكنية في الإمارات تحقيق نمو ملحوظ في خضم الطلب القوي؛ مع تجاوز أسعار بيع الفلل في إمارة دبي تجاوزت خلال الربع الثالث من 2023 ذروة الأسعار المسجلة في عام 2014.

يشهد قطاع الوحدات السكنية نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع عدد المشاريع الجارية المعلن عنها في الفترة الأخيرة في المناطق الرئيسية مثل مدينة دبي البحرية، ومدينة اكسبو، ومعيصم الثانية، ومشروع نخلة جبل علي الذي أعيد إحياؤه في إمارة دبي، وداخل المناطق الاستثمارية، ولا سيما مشاريع التاون هاوس والفلل في إمارة أبوظبي.

وقالت JLL إن أكثر من 50 بالمئة من المعروض القادم للسنتين المقبلتين، يتركز حالياً في دبي لاند، ومدينة محمد بن راشد، وقرية جميرا؛ ولكن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف التطوير وأسعار الأراضي إلى تشجيع المطورين العقاريين على استكشاف الفرص في المواقع الثانوية، وتنويع محافظهم الاستثمارية وتوسيع انتشارهم خارج المناطق الرئيسية.

ووفقاً لأحدث بيانات منصة كوانتا، بلغت قيمة معاملات الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي 6.6 مليارات درهم في الربع الثالث، بزيادة كبيرة قدرها 50 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي إمارة دبي، ارتفعت أسعار البيع بنسبة 20 بالمئة، بينما ارتفعت الإيجارات بنسبة 22 بالمئة خلال الفترة من بداية عام 2023 حتى شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما وصل متوسط أسعار بيع الفلل في إمارة دبي إلى أقصى ارتفاع له بعد أن تجاوز بنسبة 8 بالمئة، الذروة المسجلة في عام 2014.

وفي إمارة أبوظبي، ارتفعت أسعار البيع بنسبة 3 بالمئة، في حين ارتفعت الإيجارات بنسبة 1 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي.

وأشار التقرير، أن إمارة دبي شهدت إنجاز نحو 6800 وحدة سكنية خلال الربع الثالث ليرتفع إجمالي مخزون السوق بالإمارة إلى 708 آلاف وحدة، بينما شهدت العاصمة إضافة نحو 1400 وحدة ليصل إجمالي مخزون الوحدات السكنية بالإمارة إلى 284 ألف وحدة.

وخلال الفترة المتبقية من هذا العام، من المتوقع أن تشهد إمارة دبي تسليم 13 ألف وحدة إضافية، 80 بالمئة منها عبارة عن شقق.

وفي أبوظبي، من المقرر إنجاز 2200 وحدة، أغلبها عبارة عن شقق تقع داخل مجمعات المخططات الرئيسية مثل شاطئ الراحة، وجزيرة الماريه، وجزيرة الريم.

قطاع منافذ التجزئة

أكد تقرير JLL أن قطاع منافذ التجزئة في الإمارات شهد نمواً مطرداً، وارتفعت أسعارها الإيجارية في إمارتي دبي وأبوظبي

فخلال الربع الثالث من العام، سجل سوق منافذ التجزئة نمواً ثابتاً، مدعوماً بتنامي النشاط السياحي والطلب المحلي.

وقد شهدت العاصمة أبوظبي تسليم نحو 36 ألف متر مربع من منافذ التجزئة خلال الربع الثالث من العام، ليرتفع إجمالي المخزون في السوق إلى 3.2 مليون متر مربع. ومن المنتظر دخول 17000 متر مربع إضافية إلى سوق أبوظبي في الأشهر المتبقية من العام.

وفي سوق منافذ التجزئة بدبي، أسهم تزايد حجم الطلب في زيادة قدرها 5 بالمئة سنوياً في متوسط إيجارات مراكز التسوق الرئيسية والثانوية في دبي.

وشهدت الربع الثالث من العام دخول 18 ألف متر مربع جديدة إلى السوق، وأغلب تلك المساحة عبارة عن مراكز تسوق محلية، وبهذا ارتفع بإجمالي المخزون إلى 4.7 مليون متر مربع. ومن المقرر إنجاز نحو 65 ألف متر مربع إضافية في الربع الرابع من العام.

قطاع الضيافة

يرى تقرير JLL، أن تدفق السائحين يحفز قطاع الضيافة في الإمارات، مع توقعات بدخول عدد كبير من الغرف الفندقية إلى سوق دبي خلال الربع الأخير من العام

شهد الربع الثالث من العام دخول 400 غرفة فندقية إلى قطاع الضيافة في إمارة دبي، ليرتفع إجمالي مخزون الغرف في الإمارة إلى 152 ألف غرفة، ومن المتوقع تسليم 6000 غرفة إضافية في الفترة المتبقية من العام.

وارتفعت معدلات الإشغال في دبي إلى 76 بالمئة منذ بداية العام حتى شهر أغسطس، حيث استقبلت الإمارة ما يقرب من 9.83 مليون زائر حتى شهر يوليو، مما أدى إلى زيادة بواقع 1 بالمئة في متوسط إيرادات الغرف المتاحة الذي وصل إلى 129 دولاراً.

وفي أبوظبي، استقر إجمالي المخزون عند نحو 32500 غرفة فندقية في ظل عدم افتتاح أي فنادق جديدة خلال هذا الربع من العام.

وتركز أبوظبي على أن تكون وجهة سياحية ملائمةً للأسر على مدار العام، وهو ما زاد من عدد نزلاء الفندق منذ بداية العام حتى شهر يوليو بنسبة مذهلة بلغت 32 بالمئة، معظمهم من الجاليات الهندية والبريطانية والمصرية.

وأثمر تدفق السياح إلى انتعاش مؤشرات الأداء في العاصمة، إذ ارتفع متوسط إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 27 بالمئة ليصل إلى 91 دولاراً، بينما وصل معدل الإشغال على مستوى المدينة إلى 70 بالمئة.