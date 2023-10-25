العالم اليوم - أسهم "دويتشه بنك" تقفز بدعم من نتائج أفضل من التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 02:19 مساءً - ارتفعت أسهم "دويتشه بنك" بقوة، الأربعاء، بعد أن أعلن البنك الأكبر في ألمانيا عن أرباح فاقت التوقعات بالربع الثالث من العام الجاري.

وحقق البنك أرباحا بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار)، بأعلى من التوقعات البالغة 997 مليون يورو، بزيادة نسبتها 35 بالمئة عن أرباح الربع الثاني.

وعلى الرغم من الأرباح التي فاق التوقعات، إلا أن أرباح "دويتشه بنك" في الربع الثالث من العام الجاري أقل بنسبة 8 بالمئة عن أرباح البنك في الربع الثالث من 2022، والتي بلغت 1.11 مليار يورو بسبب ارتفاع الفائدة وزيادة التقلبات بالأسواق، مما عزز من أعمال الدخل الثابت وتبادل العملات للبنك آنذاك.

وعقب الإعلان عن النتائج، قفزت أسهم "دويتشه بنك" بنسبة 7 بالمئة بحلول الساعة 8:33 بتوقيت لندن، لتلامس مستوى 10.20 يورو للسهم.

ومع ذلك، أكد البنك على توقعاته التي تشير إلى تباطؤ أنشطته الاستثمارية، حيث تراجعت عوائد البنك من الأنشطة الاستثمارية بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، وبنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي في 9 أشهر.