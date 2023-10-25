العالم اليوم - الهلال الأحمر الفلسطيني: معاناة غزة "أكثر من كارثية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 02:19 مساءً - قالت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، الأربعاء، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة هي "أكثر من كارثية"، مشيرة إلى أن "المعاناة لا يمكن وصفها".

وذكرت نيبال فرسخ، في حوار مع قناة "دوت الخليج":

كل ساعة تسوء الأوضاع أكثر فأكثر في قطاع غزة.

78 في المئة من الضحايا هم من الأطفال والنساء وكبار السن.

القصف مستمر على مدار الساعة.

اليوم لا غذاء في قطاع غزة.. والمعاناة لا يمكن وصفها.

أكثر من مليون و300 ألف باتوا نازحين في مناطق مختلفة.

انهيار النظام الصحي، حتى الآن 12 مستشفى خرجت عن الخدمة من أصل 35 في قطاع غزة.

مجموع ما تم استلامه من معبر رفح هو 62 شاحنة فقط، وهو عدد قليل جدا، بمثابة نقطة في بحر الاحتياجات.

حتى اللحظة لم نتمكن من إدخال الوقود نهائيا.

من جهتها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، الأربعاء، من أنه إذا لم يتم تسليم الوقود بشكل فوري، فإنها ستضطر قريبا إلى تقليص عمليات الإغاثة بشكل حاد في جميع أنحاء قطاع غزة، الذي يتعرض للحصار ولضربات جوية إسرائيلية مدمرة منذ أن شنت حركة حماس هجوما على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين.

جاء هذا التحذير في حين تكافح المستشفيات في غزة لعلاج أعداد كبيرة من الجرحى بموارد متضائلة، وبينما قال مسؤولو الصحة في القطاع إن عدد القتلى في ارتفاع.