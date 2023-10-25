العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: "القلب يبكي" على غزة لكن يجب تغيير الوضع

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي: "القلب يبكي" على غزة لكن يجب تغيير الوضع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 02:19 مساءً - قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، الأربعاء، إن "القلب يبكي" على غزة، لكنه عاد ليشدد على أن الوضع "لا يمكن أن يبقى كما كان" قبل السابع من أكتوبر.

وذكر ليرنر في حديثه لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "الحرب هي مأساة على الطرفين.. وحماس تتحمل المسؤولية في التسبب في الألم والدمار".

وأضاف: "لقد شاهدت الصور الدرامية التي أظهرتموها من غزة و-قلبي يبكي- على جميع المدنيين المحاصرين".

وتستخدم عبارة "القلب يبكي" للإشارة إلى الشعور بحزن شديد تجاه شخص أو أمر ما.

وتابع أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي: "آمل أن يحظى شعب غزة بالسلام الذي يستحقه، تماما كما يستحقه شعب إسرائيل".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي مستعدا للهجوم البري، قال: "الجيش يقوم بالاستعدادات اللازمة.. مع كل يوم يمر، نحصل على المزيد من المعلومات والمزيد من المعلومات الاستخبارية".

وبشأن التكلفة البشرية المحتملة لهذا الهجوم، أوضح ليرنر: "سيكون الأمر مدمرا.. لكن الوضع لا يمكن أن يبقى كما كان قبل 7 أكتوبر، وهذا يحتاج إلى التغيير".

ودعا العالم إلى "الالتفاف حول إسرائيل" والاعتراف بضرورة القضاء على حماس "لتحرير شعب غزة".