العالم اليوم - أردوغان: دموع الغرب لأجل إسرائيل نوع من الاحتيال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 02:19 مساءً - وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الدموع التي يذرفها الغرب من أجل إسرائيل بـ"نوع من الاحتيال".
وفي كلمة ألقاها لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، قال أرودغان:
- أدعو القوى العالمية إلى الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات.
- يتعين إبقاء معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوحا لمرور المساعدات الإنسانية.
- نحث على الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
- كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت، لن نذهب.
- لقد صافحت هذا الرجل (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو)، كانت لدينا نوايا حسنة لكنه استغلها.
- كان يمكن ان تكون العلاقات مختلفة لكن هذا الأمر لن يحصل بعد الآن للأسف.
- لن تجدون أي دولة أخرى يتصرف جيشها بمثل هذه اللاإنسانية.
وكان أردوغان يعلق على الرد الذي تقوم به إسرائيل في غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس على أراضي الدولة العبرية في 7 أكتوبر.
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