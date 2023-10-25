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العالم اليوم - أردوغان: دموع الغرب لأجل إسرائيل نوع من الاحتيال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 02:19 مساءً - وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الدموع التي يذرفها الغرب من أجل إسرائيل بـ"نوع من الاحتيال".

وفي كلمة ألقاها لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، قال أرودغان:

  • أدعو القوى العالمية إلى الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات.
  • يتعين إبقاء معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوحا لمرور المساعدات الإنسانية.
  • نحث على الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
  • كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت، لن نذهب.
  • لقد صافحت هذا الرجل (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو)، كانت لدينا نوايا حسنة لكنه استغلها.
  • كان يمكن ان تكون العلاقات مختلفة لكن هذا الأمر لن يحصل بعد الآن للأسف.
  • لن تجدون أي دولة أخرى يتصرف جيشها بمثل هذه اللاإنسانية.

وكان أردوغان يعلق على الرد الذي تقوم به إسرائيل في غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس على أراضي الدولة العبرية في 7 أكتوبر.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أردوغان: دموع الغرب لأجل إسرائيل نوع من الاحتيال .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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