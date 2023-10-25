العالم اليوم - أردوغان: دموع الغرب لأجل إسرائيل نوع من الاحتيال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 02:19 مساءً - وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الدموع التي يذرفها الغرب من أجل إسرائيل بـ"نوع من الاحتيال".

وفي كلمة ألقاها لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، قال أرودغان: أدعو القوى العالمية إلى الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات.

يتعين إبقاء معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوحا لمرور المساعدات الإنسانية.

نحث على الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت، لن نذهب.

لقد صافحت هذا الرجل (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو)، كانت لدينا نوايا حسنة لكنه استغلها.

كان يمكن ان تكون العلاقات مختلفة لكن هذا الأمر لن يحصل بعد الآن للأسف.

لن تجدون أي دولة أخرى يتصرف جيشها بمثل هذه اللاإنسانية. وكان أردوغان يعلق على الرد الذي تقوم به إسرائيل في غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس على أراضي الدولة العبرية في 7 أكتوبر.

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