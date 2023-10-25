سلطنة عمان وإيران تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، عقدت جلسة مباحثات بين سلطنة عمان وإيران في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.ترأس الجانب العماني المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومن الجانب الإيراني عيسى زارع بور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

استعرضت الجلسة العلاقات الثنائية وبحث تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق خدمة مصالحهما المشتركة وبما يعود على الشعبين الصديقين بمزيد من المنافع. وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في تعزيز التعاون في هذا المجال.

حضر جلسة المباحثات عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاعات والاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين.