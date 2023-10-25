نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميناء صلالة العُماني يستقبل سفينة سياحية أردنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل ميناء صلالة بسلطنة عُمان سفينة سياحية على متنها 2610 ركاب منهم 1976 سائحا؛ ضمن برنامجها السياحي في عدد من موانئ دول العالم.

واشتمل برنامج ركاب السفينة السياحية القادمة من ميناء العقبة الأردني والمتجهة إلى ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط، على جولات تضمنت أهم المعالم الأثرية والسياحية والتاريخية التي تشتهر بها محافظة ظفار، إلى جانب زيارة الشواطئ والأسواق التقليدية بمدينة صلالة.

جدير بالذكر أن سلطنة عُمان تشهد سنويا زيارة عدد من السفن السياحية؛ نظرا لموقعها البحري المتميز المطل على المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عُمان.