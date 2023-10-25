نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد المقبل... سلطنة عُمان تجري انتخاب أعضاء مجلس الشورى الفترة العاشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاستعدادات العُمانية لانتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة، عقدت اللجنة الإعلامية للانتخاب اجتماعها برئاسة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة استعدادات التغطية الإعلامية ليوم التصويت.

وأكدت اللجنة على اكتمال التجهيزات الإعلامية المتمثلة في المركز الإعلامي المزود بكافة الإمكانات لتسهيل عمل وسائل الإعلام العربية والدولية التي تمت دعوتها لتغطية العملية الانتخابية، إضافة إلى اكتمال التجهيزات الفنية والهندسية الخاصة بالأستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية لمختلف وسائل الإعلام المحلية بمقر وزارة الداخلية والمركز الإعلامي.

وقال رئيس اللجنة: إنه تم تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتغطية يوم التصويت المحدد – الأحد القادم 29 أكتوبر الجاري -، وبمستوى يليق بما وصلت إليه العملية الانتخابية من تطوّر تقني ملحوظ في آلية التصويت، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الانتخاب، وإبراز ذلك عبر وسائل الإعلام المحلية والخارجية، وستكون التغطية الإعلامية مواكبة لما سيتم بثه من مؤشرات أولية للتصويت في محافظات سلطنة عُمان.