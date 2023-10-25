الاحتلال يعتقل 74 فلسطينياً بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 74 فلسطينياً بالضفة والقدساعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأربعاء، خلال حملة واسعة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، 74 مواطناً فلسطينيا بينهم قيادات وكوادر في حركة حماس وأسرى محررين، تزامناً مع تواصل العدوان على غزة واستمرار معركة "طوفان الأقصى".

وذكرت وكالة صفا الفلسطينية ان الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل بواقع 29 مواطناً، إذ اعتقلت قوات الاحتلال القياديين في حماس محمد إسماعيل أبو عرقوب ونافذ الشوامرة، والمحررين: كايد العمايرة، ومحمد فارس أبو عرقوب، وإسماعيل عمرو، ومعتز حسن عمرو، ووسام يوسف عمرو ورأفت تركي، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

ومن بلدة بيت عوا غربي الخليل، اعتقلت قوات العدو 11 مواطنا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين آخرين من بلدة بيت أمر شمالاً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ محمود القصراوي ومحمد سليم أبو عيشة، عقب مداهمة منازلهم في مدينة الخليل وتفتيشها.

ومن القدس اعتقلت قوات العدو المرابطة خديجة خويص والمواطن عادل حسن الشريف، إلى جانب 14 مواطناً آخرين من مخيم قلنديا شمالاً.

وطالت الاعتقالات 12 مواطناً آخرين من محافظة بيت لحم.

ومن نحالين غرباً، اعتقل العدو اربعة مواطنين من مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مصطفى أشرف صلاح من بلدة الخضر، والمحرر أنور أحمد الفقيه من مراح رباح، والمحرر موسى أحمد عبد ربه من الولجة، وحمزة عوض عطا الله وإبراهيم عطا الله من قرية حرملة شرقي بيت لحم.

ومن مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس عنان بشكار، والمحررين إسلام بشكار، ومحمد بشكار، وقسام خروشة، ورضوان قطناني وسليمان أحمد صقر.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر رضا أبو نواس، وثلاثة من قرية بدرس غربي رام الله

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين من مدينة جنين.

واعتقل الاحتلال مواطنين من مدينة طوباس، واخرين من مدينة قلقيلية.