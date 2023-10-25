العالم اليوم - للمرة الرابعة خلال أسبوعين.. إسرائيل تقصف مطار حلب

انتم الان تتابعون خبر للمرة الرابعة خلال أسبوعين.. إسرائيل تقصف مطار حلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - طال قصف جوي إسرائيلي، الأربعاء، مطار حلب الدولي في شمال سوريا للمرة الرابعة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المحاصر.

وأعلن التلفزيون السوري الرسمي أن غارة إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي.

وقال مصدر عسكري سوري: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي"، مضيفا أن الهجوم ألحق أضرارا مادية بمهبط المطار.

والمطار خارج الخدمة منذ 22 أكتوبر بسبب هجوم صاروخي إسرائيلي.

وفي السياق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان: "جددت إسرائيل عدوانها الجوي على الأراضي السورية، حيث قصفت بعد ظهر الأربعاء مطار حلب الدولي، ما أدى لتضرر مهابط المطار".

وأكد مسؤول الجاهزية بوزارة النقل السورية سليمان خليل لوكالة فرانس برس: "استُهدف مدرج مطار حلب نفسه الذي تم استهدافه في الغارة السابقة" قبل 3 أيام، مضيفا "كان المطار على وشك أن يستكمل اصلاحاته ويصبح جاهزاً لبرمجة الرحلات، لكنه خرج مرة أخرى عن الخدمة".