العالم اليوم - تحالف يضم أكوا باور يفوز بتطوير مشروع طاقة بـ3.9 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - فاز تحالف مكون من شركة "أكوا باور" السعودية و"الشركة السعودية للكهرباء" بتطوير مشروعين للإنتاج المستقل بتقنية توربينات الغاز بالدورة المركبة، بحسب ما أعلنته الشركتان في بيانين منفصلين على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تداول".

وقالت الشركتان أعضاء التحالف في بيانين منفصلين على موقع "تداول" السعودية الأربعاء أن المشروعين هما محطة طيبة1 ومحطة القصيم1 بإجمالي قدرات 3.6 غيغاوات، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المشروع نحو 14.6 مليار ريال.

وقالت "أكوا باور" في إفصاحها إنها اشعار ترسية مشروط في تاريخ 24 أكتوبر 2023 من الشركة السعودية لشراء الطاقة يفيد بفوز تحالف شركة أكوا باور والشركة السعودية للكهرباء (التحالف) بتطوير مشروعين للإنتاج المستقل بتقنية توربينات الغاز بالدورة المركبة وهما محطتي طيبة 1 والقصيم 1 بإجمالي قدرات 3.6 غيغاوات.

وأوضحت أن تفاصيل المشروع كالتالي:

مشروع محطة طيبة 1 للإنتاج المستقل للطاقة، بقدرة 1.8 غيغاوات.

مشروع محطة القصيم 1 للإنتاج المستقل للطاقة، بقدرة 1.8 غيغاوات.

وذكر بيان أكوا باور أن التحالف يتطلع لإبرام اتفاقيات شراء الطاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة لمدة 25 عام خلال شهر نوفمبر 2023،ولا يمكن حالياً تحديد الأثر المالي في هذه المرحلة.

من جهتها، قالت "السعودية للكهرباء" إن تطوير هذين المشروعين يأتي كجزء من محطات الطاقة التقليدية ضمن خطة مزيج الطاقة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات النظام الكهربائي وضمان موثوقية إمدادات الطاقة وتوطين صناعة الوحدات الغازية واستخدام تقنيات التقاط الكربون.

وأضافت أن المشروعين يتماشيان مع أهداف "مبادرة السعودية الخضراء" للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2060، من خلال تطبيق تقنيات نهج الاقتصاد الدائري للكربون.