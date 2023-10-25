العالم اليوم - تباين بأداء الأسهم العالمية بعد تعهد الصين بدعم اقتصادها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - تباين أداء أسواق الأسهم العالمية، الأربعاء، بعد تعهد الصين بمزيد من الإنفاق لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

وانخفضت مؤشرات الأسهم في باريس وفرانكفورت وسيدني وسول، وسط موجة ارتفاعات في لندن وطوكيو وهونغ كونغ.

وشهدت العقود الآجلة الأميركية تباينا، فيما ارتفعت أسعار النفط.

ارتفع مؤشر "ستاندرد ند بورز 500"، الثلاثاء، بنسبة 0.7 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.6 بالمئة.

وارتفع مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.9 بالمئة في تداولات الثلاثاء.

ومع تسارع وتيرة الإعلان عن تقارير الأرباح، تتعلق الآمال بإعلان الشركات عن أول نمو لها خلال عام.

ويعد هذا الاستقرار عاملا مهما لسوق الأسهم، التي تراجعت تحت وطأة ارتفاع عائدات السندات.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بعد يوم من وصوله إلى أعلى مستوى له خلال 16 عاما.