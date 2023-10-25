العالم اليوم - بالفيديو.. البحرية الإسرائيلية تقتل "غواصين" لحماس في البحر

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. البحرية الإسرائيلية تقتل "غواصين" لحماس في البحر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات البحرية التابعة له قتلت مسلحين من حركة حماس، حاولوا التسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل عبر البحر المتوسط، مساء الثلاثاء.

وأثناء الحادث، انطلق إنذار يشير إلى تسلل مشتبه بهم في بلدتي زيكيم وكرميا الإسرائيليتين القريبتين من الحدود مع غزة، اللتين تم إخلاؤهما منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ولم يبق في المنطقة سوى عدد قليل من قوات الأمن الإسرائيلية، إذ أعلنت منطقة عسكرية مغلقة.

وصباح الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه أكد مقتل اثنين من غواصي حماس، بعد أن كانت تقارير إعلامية قدّرت العدد بما بين 5 و8 متسللين.

وقال الجيش إن طائرة مقاتلة نفذت أيضا غارة جوية ضد المجمع الذي انطلق منه المتسللون، ونشر مقطع فيديو للعملية بأكملها.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هغاري، إن قوات البحرية تواصل البحث عن مسلحين إضافيين في المنطقة.

وأوضح هغاري أن قوات البحرية رصدت خلية حماس تدخل البحر من نفق، وأضاف أن القوات البحرية فتحت النار على الغواصين فقتلتهم، و"هي الآن بصدد التأكد من عدم وجود أي أعضاء آخرين من الخلية في البحر".

وفي بيان، أعلنت حماس مسؤوليتها عن محاولة الهجوم البحري، وقالت إن أعضاءها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية بعد أن تمكنوا من التسلل إلى إسرائيل.

في وقت لاحق من مساء الثلاثاء، أطلق تحذير من التسلل مرة أخرى في زيكيم وكرميا ونتيف هعسارة، رغم أنه بعد فترة وجيزة قالت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي إن الحادث انتهى.