نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلومبرغ": تركيا تعلق مؤقتا التعاون في مجال الطاقة مع إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء، بأن تركيا قررت مؤقتا تعليق التعاون المخطط له في مجال الطاقة مع إسرائيل.

وقالت الوكالة إن تركيا أوقفت مؤقتا خططها للتنقيب المشترك عن الطاقة مع إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط وصادرات الغاز إلى أوروبا، وفقا لمسؤول مطلع على الأمر. ويأتي هذا التطور بعد أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل يوم الأربعاء.

ووجه الرئيس التركي انتقادات لإسرائيل بسبب حربها في غزة وألغى خططه لزيارة إسرائيل في وقت لاحق من هذا العام.

وأكد أردوغان أن "ما تقوم به إسرائيل هو جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين".