الوكالة اللبنانية: طائرة معادية تطلق صاروخين على كفرشوبا

بيروت ـ د.ب.أ: أفادت وسائل إعلام لبنانية بإطلاق طائرة تجسُّس إسرائيلية صاروخين على كفر شوبا بلدة في الجنوب.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» «أطلقت طائرة تجسس معادية صاروخين في خراج بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا».

على صعيد آخر ، تمنَّى الأمين العام لـحزب الله اللبناني حسن نصرالله في رسالة خطيّة إلى المعنيين والوحدات والمؤسَّسات الإعلامية، اعتماد تسمية «الشهداء على طريق القدس» للقتلى الذين سقطوا منذ السابع أكتوبر الجاري.

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